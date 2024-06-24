Dışişleri Bakanı Fidan: YPG konusunda iki buçuk ülkeyle sorunluyuz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "2,5 aktif üye var YPG konusunda problemli olduğumuz. ABD, İngiltere ve biraz da Fransa." dedi.

Bakan Fidan, HaberTürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.









İki hafta önce Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdiği BRICS temaslarına değinen Bakan Fidan, Suriye'de şu an itibariyle rejimle muhalifler arasında savaşın devam etmiyor olduğunu ve bunun Türkiye ile Rusya'nın girişimleri sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

"Bütünleşik bir Suriye, PKK ile mücadelede önemli bir aktör olacaktır"

Suriye'deki rejimin bu sessizliği akıllıca değerlendirmesi gerektiğini, bütünlük olursa terör örgütü PKK'nın barınamayacağını ifade eden Fidan, "Yurt dışına kaçmış gitmiş milyonlarca insanı geri getirip, ülkeyi yeniden yaparak fırsat olarak değerlendirmeli. Rus meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bunun altını çizdim. Suriye'nin kendisi için yapması lazım bunu. Mültecilerin geri dönmesini önemli görüyoruz. İktidarı, muhalefetiyle bütünleşik bir hale gelmiş Suriye'nin, PKK terörü ile mücadelede önemli aktör olacağını düşünüyoruz. İsrail'in operasyon yapıyor olması, çeşitli milis gruplar meseleyi daha karmaşık hale getiriyor. Bizim dinamik politika önemli önemli." dedi.

"2,5 aktif üye var YPG konusunda problemli olduğumuz"

Bakan Fidan terör örgütü PKK ve onun Suriye'deki kolu YPG ile mücadelede Türkiye'nin müttefiklerinin tutum ve davranışlarına da değindi.

YPG konusunda Türkiye'nin '2,5 ülke' diye tanımladığı ABD, İngiltere ve biraz da Fransa ile problemli olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Biz her düzlemde bu sıkıntıyı gündeme getiriyoruz. Bunun ittifakın ruhuna aykırı olduğu, Türkiye'nin böyle bir gerçeklikle yaşamayacağı konusunda mümkün olan en üst diplomasiyi yürütüyoruz. Karşı taraf size anlamsız davranıyorsa burada kendi çıkarından ziyade size yönelik kasıt olduğu açıktır. Ortaya koyacağınız başka davranış modelleri var. Amerika ve İngilizlere hep şunu söylüyoruz; sizin terörle mücadelede hassasiyetinizin daha fazlasını biz PKK ile mücadelede taşıyoruz. Bu tehdit kendi kendini kaldırana ve başka şekilde kaldırılana kadar devam edeceğiz. Belli bir anlayış düzeyine ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üçüncü Dünya Savaşı çıkışı: Böyle bir risk var

Öte yandan Bakan Fidan, olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'na ilişkin de mesaj verdi.

Bu konuda sorulan soruya cevap veren Bakan Fidan, "Bence dünya bu senaryoyu ciddiye almalı; bu tehdidi ciddiye almalı. Böyle bir risk var. Bunu biz baştan beri diyoruz. Bu gerçekten hesabı, kitabı yapılmış." dedi.







