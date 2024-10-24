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Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla 'Gazze' görüşmesi: İsrail saldırıları sonlanmalı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla 'Gazze' görüşmesi: İsrail saldırıları sonlanmalı

23:3324/10/2024, Perşembe
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Blinken (Foto: Arşiv)
Dışişleri Bakanı Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Blinken (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Gazze'deki ateşkes ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ele alan Bakan Fidan, bölgede durumun 'felaket boyutuna ulaştığını' aktardı. Blinken ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

"Gazze'de insani durum felaket boyutunda"

Bakan Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

"İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonlanmalı"

Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.

ABD'den Türkiye'ye başsağlığı

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Karanlık örgütün lideri ölmüştür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin FETÖ elebaşının ölüm haberi hakkında yönelttiği soru üzerine bilgiyi doğrulayan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımızda doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir." dedi. Ardından "Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye devletlerine, milletlerin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil" sözleriyle FETO mensuplarını yollarından dönüp ihaneti bırakmaya davet etti.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
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#Antony Blinken

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