Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla 'Gazze' görüşmesi: İsrail saldırıları sonlanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin FETÖ elebaşının ölüm haberi hakkında yönelttiği soru üzerine bilgiyi doğrulayan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımızda doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir." dedi. Ardından "Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye devletlerine, milletlerin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil" sözleriyle FETO mensuplarını yollarından dönüp ihaneti bırakmaya davet etti.