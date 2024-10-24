Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'li mevkidaşıyla 'Gazze' görüşmesi: İsrail saldırıları sonlanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Gazze'deki ateşkes ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ele alan Bakan Fidan, bölgede durumun 'felaket boyutuna ulaştığını' aktardı. Blinken ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
"Gazze'de insani durum felaket boyutunda"
Bakan Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.
"İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonlanmalı"
Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.
ABD'den Türkiye'ye başsağlığı
Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.