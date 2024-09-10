Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir

"13 yıllık bir aradan sonra ilk kez böyle bir buluşma gerçekleşti. Arap ülkelerinin büyük çoğunluğuyla ikili ilişkilerimiz gayet iyi durumda. Biz sadece komşularımızla değil, Arap dünyasındaki tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Arap Ligi, bu bağlamda bizim için son önemli bir organizasyon."