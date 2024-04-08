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Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Gazze' açıklaması: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrail'in, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım girişimini engellediğini vurgulayan Bakan Fidan, "İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir." diye konuştu. Bakan Fidan, detayların yakın vakitte duyurulacağını bildirdi.

Hüseyin Berk
19:08 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:08 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Bakan Fidan, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından sürdürülen katliam saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz."
diyen Bakan Fidan,
"Yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz."
diye konuştu.

Terör devleti İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarını engelliyor

"Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaktaydı." diyen ve İsrail'in, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım girişimini engellediğini vurgulayan Bakan Fidan,
"Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz."
ifadelerini kullandı.


"İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık"

"Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık."
diyen Bakan Fidan Fidan,
"Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir."
ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Bakan Fidan, detayların yakın vakitte duyurulacağını bildirdi.






#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Türkiye
#İsrail
#Gazze
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