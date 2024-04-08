Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Gazze' açıklaması: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık

Soykırımcı İsrail’in Gazze’de bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımın 185. günündeyiz. Yani 7 Ekim’de başlayan ve her gün alçaklıkta yeni bir level deneyen İsrail terörü dün itibariyle altı ayını geride bırakmış oldu. Altı ay bu yoğunlukta bir insanlık suçunun bütün dünyanın gözü önünde cereyan etmesi için fazlasıyla uzun bir süre. Arkasına ABD’nin ve Avrupa’nın bütün maddi ve siyasi gücünü almış İsrail bu saldırganlığında, vahşetinde yalnız değil. Büyük bir ittifakla hareket ediyor.