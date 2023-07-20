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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kıbrıs şehitlerini rahmet ve minnetle anan Fidan, gazileri şükran ve saygıyla yad etti.

13:43 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını kutladı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin ve özgürlüğünün teminat altına alındığı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümü kutlu olsun. Kahraman ordumuz ve Kıbrıslı mücahit kardeşlerimizin omuz omuza vererek zafere ulaştığı Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerinin varlığına kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömmüştür." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs şehitlerini rahmet ve minnetle anan Fidan, gazileri şükran ve saygıyla yad etti.




#Hakan Fidan
#Kıbrıs Barış Harekatı
#20 temmuz
#Dışişleri Bakanı
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