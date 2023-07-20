Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk askeri, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile tüm dünyaya emsal teşkil edecek askeri disiplin içerisinde adını Beşparmak Dağları'na ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmış, Ada'ya barış, huzur ve güveni getirmiş, Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.