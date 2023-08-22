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Dışişleri Bakanı Fidan'dan sürpriz ziyaret: Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak. Ziyarette güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

10:18 . 22/08/2023 Salı
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Hakan Fidan Irak'a gidiyor.

Hakan Fidan Irak'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak. Ziyarette güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Fidan bu ziyaretinin ardından 25 Ağustos’ta Ukrayna’ya gidecek. Ziyaretin, ABD’nin Ukrayna’dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı için alternatif rota arayışları nedeniyle Karadeniz’deki gerilimin daha da tırmanma ihtimali nedeniyle yapılacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Dün (21 Ağustos) kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde hem Tahıl Koridoru’nun tüm tarafların beklentilerini karşılayacak adil şartlarda yeniden açılması, hem de barış umutlarının filizlenmesi için daha çok çaba harcayacağız“ açıklamasında bulunarak Fidan’ın önümüzdeki günlerde Rusya’ya ziyarette bulunacağını söylemişti. Fidan ayrıca, dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konuların ele alındığı duyurulmuştu.





#Hakan Fidan
#Irak
#Erbil
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