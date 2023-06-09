Dışişleri Bakanı Fidan'ın telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Yeni kabinenin en dikkat çeken ismi Dışişleri Bakanı Fidan, bir yandan mevkidaşları ile gündemdeki konuları değerlendirirken diğer yandan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde muhatapları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmişlerdir"
denildi.
#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Moldova
#Estonya
#Kırgız cumhuriyeti
15 dakika önce