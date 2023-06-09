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Dışişleri Bakanı Fidan'ın telefon trafiği

Yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova ve Estonyalı bakanlarla telefonda görüştü. 

14:33 . 9/06/2023 Cuma
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Yeni kabinenin en dikkat çeken ismi Dışişleri Bakanı Fidan, bir yandan mevkidaşları ile gündemdeki konuları değerlendirirken diğer yandan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde muhatapları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmişlerdir"
denildi.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Moldova
#Estonya
#Kırgız cumhuriyeti
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