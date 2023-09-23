Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 78. BM Genel Kurulu sonrası değerlendirme yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Diplomasinin kalbi ABD'de attı.

Azerbaycan'ın yaptığı operasyon artık başka çarenin kalmadığını gösteren bir operasyondu. Mutabakatta anlaşılan konuların bazıları Ermenistan tarafından hayata geçirilmedi. Birincisi Zengezur Koridoru ve Karabağ'da Azerbaycan egemenliğinin tahsis edilmesinin önemi, bu gerçekleşmediğinde kardeşlerimiz haklı olarak sabırsızlıklarını ortaya koydu. Türkiye olarak Azerbaycan'ın bu hareketi yapmanın zorunluluğunu ilettik. Kısa süren, sivillere dokunmayan, Azerbaycan'ın bölgedeki yasal egemenliğinin yolunu açan bir operasyondu. Bizim ortaya koyduğumuz rasyonel izahlar, Azerbaycan lehine anlaşılmasında etkili oldu.

ABD İLE GÖRÜŞMELER

Sır değil. ABD ile bazı anlaşmazlıklarımız var. Bu konuları Blinken ile ele aldık. Ayrıca tahıl girişimi ve Karabağ konularını ele aldık. Samimi ve yapıcı bir görüşme oldu.

-ABD ile tahıl girişimi ile ilgili görüşmeler var. Tahıl anlaşmasının iki ülke arasında devam eden savaştan ayrı ele alınmasını sağlamıştık. Gerek Rusya gerek Ukrayna artık muhtemel bir tahıl anlaşmasını genele katkı sunan bir faaliyetten ziyade savaşın bir parçası olarak görme eğilimde. Ama hem BM, hem de taraflarla olan görüşmelerle bu konuda önemli adımlar atacağız. Blinken ile Karabağ meselesini de görüştük. Barışın daim olması için görüşlerimizi ortaya koyduk, belirli argümanlarımız ikna edici, atılması gereken adımlar var, Batılı müttefiklerin Ermenistan'a daha isabetli tavsiyeler vermeli, yoksa barış yerine daha çok kaos ve gözyaşını getiriyor.

'BM REFORMUNUN YAPILMASI ŞART'

-Politikanın uygulamaya geçmeye beklediğimiz bir noktaya gelindi. Bütün ülkeler tarafından kabul edilmesi için sağlıklı çalışmalara ihtiyaç var, BM ülkelerinin samimi olması gerek. Dünya düzeninin yeniden tesis edilmesi ve adil bir yaşam için BM reformu şart. Üzerinde mutabık kalınmış bir perspektif yok, önemli olan bir tartışma başlamasaydı. İlerleyen zamanlarda kabul edilen sağlıklı formüllerin ortaya çıkacağını düşünüyorum.

TÜRKİYE YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye Yunanistan arasındaki sorunların karşılıklı saygıya bağlı şekilde çözülmesi yönünde bir irade var. Çözülmesi gerekenler var, özellikle Ege Denizi'nde potansiyellerin ortaya çıkarılması, devletler ve halkların temasının artması, pozitif gündemin artırılması için her iki taraf da neler yapabilir, onu rotaya koyuyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden sorunları bugün bir fırsata dönüştürerek daha refah ortamında çözmek mümkün, problem, buna nasıl ulaşacağız?

Türkiye'nin haklarını kaybetmeden bölgesel menfaatler nasıl sağlanır, bunu çözmeliyiz, Yunan tarafı da konuya iyi niyetli yaklaşıyor, yakın zamanda daha somut sonuçlar olacak. Cumhurbaşkanımızın Aralık'ta Selanik'e yapacağı ziyaretle bu çalışmaların somutlaştığını göreceğiz.



