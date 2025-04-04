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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüştü

12:184/04/2025, Cuma
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.


Bakan Fidan, toplantı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.



#Hakan Fidan
#Yorgo Gerapetritis
#belçika
#brüksel
#yunanistan
#NATO

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