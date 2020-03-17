Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, getirilen vatandaşların, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşlara yönelik atılan adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın, koordinasyon ve destek birimi oluşturduğunu ve tüm birimleriyle bu konuda çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, dün Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüşerek bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığını da belirtti.

Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlar ile öğrencilerin dün 17.00'ye kadar başvuruda bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

  • "Döndükten sonra 14 günlük karantina ve gözetim altında olacaklarını da vatandaşlarımıza duyurduk. Dün akşam yerel saatle 17.00 itibarıyla 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu. THY ve Ulaştırma Bakanlığımızla koordinasyon içinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz. THY, 34 sefer planladı. Fiyatları da son derece makul tuttu, THY'ye bu sebepten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul'da ve Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilecekler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da talimatıyla İstanbul ve Kocaeli valiliklerimiz bunları koordine edecek. Burada kaldıkları sürece vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız yine bunu koordine edecek, yiyecek içecek ihtiyaçları karşılanacak. Sağlık Bakanlığımız zaten doktor ve sağlık personelini temin ediyor. Umre'den gelen vatandaşlarımıza verilen destek burada da verilecek."

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