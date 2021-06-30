Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Antalya'da basın açıklaması yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Rus aşısı Sputnik V'nin ortak üretimi için çalışıyoruz.

İkili ticaret hacminin artırılmasında hemfikiriz.

Rusya'nın uçuş yasağının kaldırılmasını isabetli görüyoruz.

Suriye, Libya ve diğer başlıkları değerlendirdik.

İkili ilişkilerimizde ciddi bir sorun görmüyoruz.

Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var. Kanal İstanbul inşa edilince Montrö Anlaşması'nda bir değişiklik olmayacak.

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Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Liderlerimizin vardığı mutabakatları hayata geçiriyoruz. İş birliği konularını kapsamlı olarak ele aldık.

Sputnik V'yi birlikte üretmek virüsle mücadelede önemli. Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı ve ortak üretimi konuştuk.

Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Turizmin daha da geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz.

İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz. Montrö'nün yükümlülükleri yerine getiriliyor.

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