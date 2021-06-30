Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Antalya'da ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki doz aşı olanlardan PCR istemiyoruz"

Rus aşısı Sputnik V'nin ortak üretimi için çalışıyoruz. İki doz aşı olan Rus turistlerden PCR testi istemiyoruz. Aşı olmayanlardan PCR testini vatandaşlarımızın güvenliği için talep ediyoruz. Aşıların karşılıklı tanınmasını ilettik.

"Uçuş yasağının kaldırılması isabetli karar"

Rusya'nın uçuş yasağının kaldırılmasını isabetli görüyoruz. İkili ticaret hacminin artırılmasında hemfikiriz. İkili ilişkilerimizde ciddi bir sorun görmüyoruz. Suriye, Libya ve diğer başlıkları değerlendirdik. Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

"Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi yok"

Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var. Kanal İstanbul inşa edilince Montrö Anlaşması'nda bir değişiklik olmayacak. Türkiye imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir. Uluslararası şirketlerin ciddi ilgisi söz konusu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaşlarımız için Antalya cazip destinasyon"

Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Turizmin daha da geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"Bakü-Erivan normalleşmesini koordine edeceğiz"

Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. Bakü-Erivan normalleşmesini koordine edeceğiz. Azerbaycan'ın Ermenistan'la yan yana iyi komşu olmalarını istiyoruz.

"Montrö'nün yükümlülükleri yerine getiriliyor"

İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz. Montrö'nün yükümlülükleri yerine getiriliyor.