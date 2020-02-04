Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Esed rejiminin arsızlığı arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İdlib'de Esed rejiminin saldırısı

Saldırıya karşılık verdik, vermeye de deam edeceğiz. Rusya'ya önemli görevler düşüyor, siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu.

Esed rejiminin arsızlığı arttı, Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor.

Yeniden Asya ile ilgili projemizle ilişkilerimizi tekrar geliştirmeye karar verdik.

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