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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ile açıklama yaptı: Libya konusunda çalışacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada "İtalya ile Libya'da kalıcı barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Maio ise "Türkiye halkına en kötü günümüzde yanımızda olduğu için teşekkür ederim. Libya konusunda çalışmalıyız. Artık ihtilafın sona ermesi lazım. Her iki tarafın da sürekli silah yığması devam etmemeli" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ile açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ile açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemizde ikinci defa ağırlamanın gururunu yaşıyorum. İtalya ile ikili ilişkilerimizi nasıl daha güçlendireceğimizi dostum Luigi ile uzun uzun konuştuk. Önümüzdeki süreçte özellikle düzenlememiz gereken önemli toplantılar var. Hükümetlerarası zirveyi ertelemiştik, bunu gerçekleştireceğiz.

İtalya ile ortak ekonomi ve ticaret komisyonumuz var. Ruhsar hanım önümüzdeki günlerde videokonferans ile gerçekleştirilmesi kararını verdik. Ticaret hacmimize baktığımız zaman yaklaşık 20 milyar avro.

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AB içinde en büyük desteği İtalya'dan gördük. Bugün bunları da konuştuk. Türkiye - AB ilişkilerindeki var olan zorlukları ele aldık ki birlikte adım atalım. Bölgesel konuları da konuştuk. İtalya ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Libya. Libya ziyaretinde yaptığımız çalışmaları anlattım.

  • Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadı. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı. Bundan sonra bu çabaları İtalya ile birlikte sürdürmek istiyoruz.

DOĞU AKDENİZ

Şu anda Türkiye'yi dışlama çabalarının neticesi olarak bir işbirliği yok. Biz de kendi haklarımızı korumak için adımlar atmak zorunda kaldık. Kıbrıs Türk halklarını korumak da bizim yükümlülüğümüzde. Bu konuda herkesle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu, başta Yunanistan başta olmak üzere söyledik.

İtalya her zaman dengeli, adaletli ve objektif davranan, arabuluculuk yapan bir ülkedir.

İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayı da bölgemiz için önemli buluyoruz. Demek ki diyalogla meseleler çözülebiliyor. Ayrıca dışlama ya da diğerlerinin haklarını yok sayma, bizim hakkımızı yok sayma yerine yine paylaşılabiliyor.

Yunanistan'ın aynı anlayışla bize de yaklaşmasını tabi ki isteriz. Bu konularda önümüzdeki süreçte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.

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İtalya Dışişleri Bakanının açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye halkına en kötü günümüzde yanımızda olduğu için teşekkür ederim.

Libya konusunda çalışmalıyız. Artık ihtilafın sona ermesi lazım. Her iki tarafın da sürekli silah yığması devam etmemeli. Sahada paralı asker bulunması devam etmemeli.

Mayınların bulunması sürekli sivil ölümüne yol açıyor. Biz bunun için Trablus yakınlarındaki mayın temizleme çalışmalarına destek verdik. Artık AB için Libya güvenlik tehlikesi oluşturmamalı.

Bunun için politik çözüm gerekiyor. BM tarafından önderlik yapılan barış sürecini destekliyoruz. Göç konusunda Türkiye çok önemli çaba gösterdi. Bizi ilgilendiren ana sektörlerde hep ortaklık gereğini yapıyoruz.

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İtalya da mutlaka kendine düşeni yapacak. Türkiye ile Kıbrıs arasında da yine güvenlik, istikrar sağlanması için yapıcı bir diyalog gerekiyor. Bu sayede hem sürdürülebilir hem de dengeli oluruz.

Herkesin de çıkarına olur diye düşünüyoruz. Sevgili Mevlüt, dostluk İtalya ve Türkiye arasında her zaman mevcut. Genişletilmiş Akdeniz yolunda böyle olacak. Biz İtalya olarak, AB kurucu ülkelerinden biri olarak her türlü diyalog sürecinin kolaylaştırılabilmesine destekçiyiz.

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