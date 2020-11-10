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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu: "Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen Ermenistan oldu. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı.

Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor

Bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. Kısa süre içinde 7 Rayonun tamamı Azerbaycan'a teslim edilecek.

  • Azerbaycan her zaman ateşkesten yana olduğunu gösterdi. Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen Ermenistan oldu. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Dün gece 3 ülke arasında ateşkes imzalandı.

Bunun nasıl denetleneceği konusu var.

Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı. Bu savaşı başlatan Ermenistan'dı.

Bundan sonraki süreci birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun. Bu bir ders olsun.

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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

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Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor. Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın 'Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi' anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti. Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Aliyev konuşmasında, 'Paşinyan bu anlaşmayı imzalayacak. Biz onu mecbur ettik. Kameralardan uzak bir yerde, korkakça imzalayacak' dedi. Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın 'demir yumruğu' sayesinde imzaladığını söyledi.


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