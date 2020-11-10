Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı.

Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor

Bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. Kısa süre içinde 7 Rayonun tamamı Azerbaycan'a teslim edilecek.

Azerbaycan her zaman ateşkesten yana olduğunu gösterdi. Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen Ermenistan oldu. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Dün gece 3 ülke arasında ateşkes imzalandı.

Bunun nasıl denetleneceği konusu var.

REKLAM

Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı. Bu savaşı başlatan Ermenistan'dı.

Bundan sonraki süreci birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun. Bu bir ders olsun.

DÜNYA Paşinyan'ın "parfümüm çalındı" paylaşımına tepki yağdı: Topraklarımız gitti başbakan parfüm diyor!

DÜNYA Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış

DÜNYA Ermenistan'da Paşinyan'a büyük öfke: Hükümet binası basıldı

DÜNYA Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu

OYNAT 00:37 Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan? Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Azerbaycan'da on binler sokağa döküldü: Dağlık Karabağ'da varılan anlaşma coşkuyla kutlanıyor Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor. Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın 'Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi' anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti. Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder