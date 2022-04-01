Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtladı.
#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da açıklama yapıyor. https://t.co/astGoNhpxV
#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da açıklama yapıyor. https://t.co/astGoNhpxV— Yeni Şafak (@yenisafak) April 1, 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile de görüşeceğini belirterek, liderleri bir araya getirip bir ateşkes istediğini vurguladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Mariupol'den Türklerin tahliyesi Bugün itibarıyla 30 kişi var, hepsiyle temastayız.
Ayrıntılar geliyor...