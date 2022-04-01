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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ateşkes istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile de görüşeceğini belirterek, liderleri bir araya getirip bir ateşkes istediğini vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtladı: 1 Nisan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile de görüşeceğini belirterek, liderleri bir araya getirip bir ateşkes istediğini vurguladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

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Ayrıntılar geliyor...

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