Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tahliyelerimiz devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Her iki ülkeyle ilişkisi olan iki ülkeyiz Türkiye ve Azerbaycan olarak.

Ukrayna'daki önceliğimiz vatandaşlarımızın çıkarılması. Tahliyeler konusunda çalışmalarımız devam edecek.

Önceliğimiz ateşkes. İnsani koridorların açılması için çalışıyoruz.

Ateşkes Ukrayna genelinde uygulanmalı ve kalıcı olmalı." açıklamalarında bulundu.

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