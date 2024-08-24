Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.





Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mevcut bilgilere göre, Almanya'nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."





Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir.



Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. @TC_DusseldorfBK

Başkonsolosluğumuza ulaşmak için:

+49 1511 9605102 — T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) August 24, 2024





Ne olmuştu?

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.





Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37’de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söyledi. Kresta saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.





Polis sözcüsü ayrıca saldırganın arandığını, saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti.





Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre ağır yaralı sayısı 5'e yükseldi.



