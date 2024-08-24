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Dışişleri Bakanlığı: Almanya'daki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşı zarar görmedi

Dışişleri Bakanlığı, ''Almanya’nın Solingen şehrinde yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir'' açıklamasında bulundu. Solingen'deki şehir festivalinde dün bir saldırganın rastgele bıçakladığı kişilerden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

12:07 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:28 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: AP
Foto: AP

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Solingen şehrinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini duyurdu.


Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mevcut bilgilere göre, Almanya'nın Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir."



Ne olmuştu?

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.


Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37’de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söyledi. Kresta saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.


Polis sözcüsü ayrıca saldırganın arandığını, saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti.


Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre ağır yaralı sayısı 5'e yükseldi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Almanya
#Solingen
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