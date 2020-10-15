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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan’ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklama ile Ermenistan'ın sivilleri hedef almasınına tepki gösterilerek "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı/Arşiv
Dışişleri Bakanlığı/Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
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Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYANLAR!

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Terter şehrine düzenlediği saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan’ın son olarak bugün Terter’e saldırısı sonucunda bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştır" denildi.

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  • Ermenistan’ın esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" ifadelerine yer verildi.

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