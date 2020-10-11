Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum, Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına artık dur demeli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen saldırının, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir."

DÜNYA Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 11 ölü, 35 yaralı

Saldırıda şehit olan Azerbaycanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan’ın yanındadır." ifadesi kullanıldı.

FOTOĞRAF 35 Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov,”İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım... Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti” diye konuştu. Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov,”Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi. Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı 5 ölü, 28 yaralı Ermenistan, Gence şehrine füzeyle saldırdı: 7 ölü, 33 yaralı Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Ermenistan'ın Gence'de sivillere düzenlediği saldırı anına ait görüntüler Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder