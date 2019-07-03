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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Hafter'e uluslararası soruşturma açılmalı

Dışişleri Bakanlığı'dan Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurmasına, "Bu saldırı insanlık suçudur. Uluslararası soruşturma açılmalıdır" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçlerinin bir göçmen merkezini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Libya'daki hava saldırısında 44 göçmen hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması ile ilgili bir açıklama yaptı.

İNSANLIK SUÇU

  • Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz." denildi.

BM: 44 GÖÇMEN ÖLDÜ, 130 GÖÇMEN YARALI

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini hedef aldığı saldırıda 44 göçmenin öldüğünü, 130 göçmenin yaralandığını açıkladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Hafter’e ait uçakların gece saatlerinde başkent Trablus'taki göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezine düzenlediği hava saldırısının bilançosunu açıkladı. Salame, saldırıda en az 44 göçmenin hayatını kaybettiğini, 130 göçmenin ise yaralandığını belirtti. Hafter’in saldırısını kınayan BM Temsilcisi Salame, bunun bir savaş suçu olduğunu belirtti.

General Halife Hafter'e bağlı güçler 4 Nisan'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

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