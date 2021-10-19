Dışişleri Bakanlığından 10 ülkenin büyükelçisine Kavala tepkisi: Hadsiz açıklamaları kabul edilemez

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter'da paylaşılan bu çağrı büyük tepki çekti.

Büyükelçiler, tepki çeken bu açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, bu sabah Bakanlık yerleşkesine geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, söz konusu ülkelerin büyükelçi ve maslahatgüzarları ile görüşerek, Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde dün akşam ortak bir açıklama yayımlayan Ankara’daki bir grup büyükelçi, bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır. Bu ülkelerin Büyükelçileri-Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir" denildi.

'UYARILMIŞLARDIR'

Açıklamada ayrıca, "Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye’nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler-Maslahatgüzarlar, 'Viyana Sözleşmesi' kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

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GÜNDEM Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulunan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

On ülkenin büyükelçiliğinden yapılan çağrının tam metni şöyle:

"Osman Kavala’nın Dört Yıldır Tutuklu Bulunmasına İlişkin Açıklama

Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."

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GÜNDEM 10 büyükelçiden küstah açıklama: Haddinizi bilin