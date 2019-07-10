Gündem Dışişlerinden ABDnin S-400 açıklamasına yanıt
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt

Dışişleri'nden ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt: ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasına ilişkin, "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

  • Aksoy, Ortagus’un dün Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya cevabında, "açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını" bildirdi.

"Türkiye’yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır." ifadesini kullanan Aksoy, Trump'ın da G20 Zirvesi'nde bunu teyit ettiğini ve Türkiye'ye adil muamele yapılmadığını açıkça belirttiğini hatırlattı.

Aksoy, şöyle devam etti:

  • "Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."

Ortagus, Bakanlık olarak Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın alması ve olası yaptırımlar konusundaki duruşlarında değişiklik olmadığını söylemişti.

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