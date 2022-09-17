Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDye Güney Kıbrıs tepkisi Kararı şiddetle kınıyoruz
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi: Kararı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığından ABDye Güney Kıbrıs tepkisi: Kararı şiddetle kınıyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisinin tümüyle desteklendiği vurgulandı.

ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki Eylül 2020'de aldığı kararın kapsamının genişletmesini şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın Kıbrıs meselesinin çözümünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir."

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Açıklamada, her halükarda Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türkü'nün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, GKRY'ye yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamıştı.

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