Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDye yaptırım tepkisi Milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi: Milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Türkiye'ye yönelik gündeme gelen yaptırım fikrine tepki gösterildi. Açıklamada bu girişimin Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmeyeceği ifade edilirken ABD yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye davet edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı tarafından son günlerde gündeme gelen yaptırım söylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada:

Derin hayal kırıklığı

Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır.

Egemen kararlarımıza saygısızlık

Son dönemde Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.

ABD'yi aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz

  • Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.
  • ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı.


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