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Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya çok sert tepki: Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

14:02 . 25/03/2023 Cumartesi
Diğer
Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Danimarka’da dün (24 Mart) akşamüstü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.


Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.


İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir.


Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.


Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz."






#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
#Danimarka
30 dakika önce
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