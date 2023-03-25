Türkiye Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi: Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.





Danimarka'da Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve Şanlı Bayrağımıza Yapılan Saldırı Hk. https://t.co/QlxJYIq3bO pic.twitter.com/U2mXSZNl2e — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 25, 2023

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka’da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylemin, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığının ve protesto ettiğinin Danimarka makamlarına bildirildiği kaydedildi.





Açıklamada, Danimarka makamları, söz konusu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağrıldı.





Danimarka’da 27 Ocak’ta cami karşısında ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmıştı.





İsveç'in başkenti Stockholm'de de 21 Ocak'ta Kur’an-ı Kerim’e yönelik benzer bir saldırı olmuştu.



