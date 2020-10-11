Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşkes dilinden anlamıyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni deste' açıklaması: Her elde değişsin diyenler kumarbazlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyayı tehdit eden koronavirüs pandemisine karşı ortaya attığı 'Kağıt oynarken her oyunda yeni deste açacaksın' önerisiyle ilgili yeni bir çıkışta bulundu. KRT'de konuşan Kılıçdaroğlu, ''Her elde kağıt değişsin diyenler kumarbazlar. Piştiyi, maça kızını çok iyi oynarım. Genel başkan olana kadar arkadaşlarla toplanır oynardık akşamları'' diye konuştu.