Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşkes dilinden anlamıyor

Dışişleri Bakanlığı: (Ermenistan’ın Gence’ye saldırısına ilişkin) Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.Ayrıntılar geliyor...
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