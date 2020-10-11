Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dışişleri Bakanlığından Ermenistana sert tepki Ateşkes dilinden anlamıyor
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşkes dilinden anlamıyor

Dışişleri Bakanlığı: (Ermenistan’ın Gence’ye saldırısına ilişkin) Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Dışişleri Bakanlığı: (Ermenistan’ın Gence’ye saldırısına ilişkin) Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

Ayrıntılar geliyor...
Abone Ol Google News
Kızımın hayallerini çaldılar

Kızımın hayallerini çaldılar

​Ölümünde sır perdesi aralanamayan İknanur'un annesi konuştu.
Bizim aslanlar yine yakaladı

Bizim aslanlar yine yakaladı

Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.
Mehmet Bakarvefat etti

Mehmet Bakar
vefat etti

​Eski Sağlık Müdürü ve Müsteşar Bakar'ın cenaze namazı Fatih Camisinde kılınacak.
Dünyaya çağrı

Dünyaya çağrı

​MSB: Uluslararası kamuoyu sesini yükseltmelidir.
Elinin kınası<br>daha solmadı

Elinin kınası
daha solmadı

Davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, koronavirüsten öldü.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiliyor.

Dikey bahçe<br>yerine grafiti

Dikey bahçe
yerine grafiti

İBB'nin çiçek ve yeşillikleri sökmesine tepki gösterildi.
Ermenistan'dan<br>hain saldırı

Ermenistan'dan
hain saldırı

İnsani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı.
Sevinçten yeri öptü

Sevinçten yeri öptü

​Libya'da alıkonulan iki Türk Türkiye'ye döndü.
6-7 ayda villa<br>sahibi oluyorlar

6-7 ayda villa
sahibi oluyorlar

​İzmir'de sahte içki ölümlerinin ardından akılalmaz iddia.
Bu ateşkes uygulanamaz!

Bu ateşkes uygulanamaz!

​Ermenistan sivil yerleri vurmaya devam ediyor.

​A Milli Takımımız bugün Rusya ile karşılaşacak.
Ormanları<br>PKK yakıyor

Ormanları
PKK yakıyor

Eli kanlı örgütün uzantısı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' üstlendi.
KKTC’de kritik seçim

KKTC’de kritik seçim

​Sekizinci Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gidecekler.
İmhadan kurtuldular

İmhadan kurtuldular

​Rusya, Fransa ve ABD'nin baskısıyla ilan edilen ateşkes, Ermenistan ordusunu ipten aldı.
O telefonu yok etti

O telefonu yok etti

Kavala'nın ​Ortadoğu uzmanı Vaez'le irtibatı çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.