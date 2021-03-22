Gündem Dışişleri Bakanlığından İstanbul Sözleşmesi açıklaması
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni fesh ettikten sonra gelen uluslararası tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sözleşme'den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çeklimesiyle ilgili gelen uluslararası tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı


Türkiye Cumhuriyeti, haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına karşı şiddetle mücadele etme temel amacıyla hazırlanmış bir Sözleşmedir. Bununla beraber, Sözleşme içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamalar kamuoyunda hassasiyet yaratmış ve eleştirilere neden olmuştur. Esasen Avrupa Konseyi içinde de pek çok ülkede Sözleşme'ye ilişkin tartışmalar yaşanmakta olup, Sözleşme'yi imzalayan bazı ülkeler, onaylamaktan imtina etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sözleşme'den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatında kadın hakları en ileri normlarla güvence altına alınmıştır. Ülkemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte almaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir
Abone Ol Google News
İlave adımlar atılacak

İlave adımlar atılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine" ilişkin açıklama.
Kritik derbide kazanan çıkmadı

Kritik derbide kazanan çıkmadı

​Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı.
Kamu bankalarına büyük sorumluluk

Kamu bankalarına büyük sorumluluk

Kamu bankaları yüksek faiz tahribatını önleyebilir.
Rusya'dan İdlib'e <br>hava saldırısı

Rusya'dan İdlib'e
hava saldırısı

​Bir kişinin öldüğü saldırıda birçok kamyon kullanılamaz hale geldi.
'Heykeli dikilsin'

'Heykeli dikilsin'

​Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde herkes Altay'a hayran kaldı.
PKK'nın hain planı ortaya çıktı

PKK'nın hain planı ortaya çıktı

​Sivil yerleşim yerlerini ateşe verdiler.
TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla<br>buluşturuyor

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla
buluşturuyor

​Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor
Derbiye <br>seyirci mi alındı?

Derbiye
seyirci mi alındı?

​Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerin görüntüsü tartışma çıkardı.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Koronavirüste endişe veren sayılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Şehrin her yerinden fare fışkırıyor

Şehrin her yerinden fare fışkırıyor

​Yoğun yağış sebep oldu sayıları milyonu bulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.