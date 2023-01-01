Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e ikaz: Üçlü Ahitname vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "İsveç'te PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.
21:31 . 21/01/2023 Cumartesi
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Dışişleri Bakanlığı İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Açıklamada İsveç'in Üçlü Ahitname’deki taahhütleri yerine getirmesi istendi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi;
"İsveç’in başkenti Stokholm’de bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.
Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir.
Üçlü Ahitname’deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."
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