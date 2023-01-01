Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e ikaz: Üçlü Ahitname vurgusu

Üçlü Ahitname’deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."