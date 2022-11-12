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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'ye PKK tepkisi: Propaganda eylemlerine son vermesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "İsviçre'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini, kanlı terör örgütünün propaganda eylemlerine son vermesini ve terörle mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından İsviçreye PKK tepkisi: Propaganda eylemlerine son vermesini bekliyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre'ye PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, PKK'lı terörist ve yandaşlarının 9 Kasım 2022'de Dünya Sağlık Örgütü binasına zorla girmeleri ve uzun süredir devam eden propaganda eylemleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara ve İsviçre'de yapılmış olan müteaddit girişimlerimize rağmen, İsviçre makamlarınca hiçbir tedbir alınmadan PKK yandaşlarınca uzun zamandır özellikle BM'nin ve diplomatik misyonlarımızın bulunduğu Milletler Meydanında terörist başının ve örgütün resim ve posterlerinin de sergilendiği propaganda eylemleri ve gösteriler düzenlenmektedir. İsviçre makamlarının müsamahakar tutumu çerçevesinde PKK yandaşları son olarak Dünya Sağlık Teşkilatı binasına zorla girme cüretkarlığını göstermişlerdir. Bunun üzerine, konuya ilişkin haklı tepkimiz ve protestomuz Bakanlığımıza çağrılan İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarına, ayrıca ilgili İsviçre makamlarına güçlü bir şekilde ifade edilmiştir."


Bilgiç, daha önce İsviçre'de terör örgütü ASALA'nın Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu personelini şehit ettiğini hatırlatarak, "PKK'nın kara propagandasının, her türlü faaliyet ve eylemlerinin İsviçre makamlarınca engellenmesi ülkemiz ve İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızın haklı beklentisidir. Bu vesileyle, uluslararası teşkilatlara ev sahipliği yapan İsviçre'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini, kanlı terör örgütünün propaganda eylemlerine son vermesini ve terörle mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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