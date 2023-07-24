|
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Kopenhag'daki alçak saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Kopenhag'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrar gerçekleştirilen saldırının en güçlü şekilde lanetlendiği belirtildi.

21:43 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Dışişleri Bakanlığı tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Kopenhag'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrar gerçekleştirilen saldırının en güçlü şekilde lanetlendiği belirtildi.


Paylaşımda, ''Kopenhag’da bugün (24 Temmuz) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.'' ifadelerine yer verildi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Danimarka
#Kopenhag
16 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hepatit A belirtileri, tedavisi ve bulaşma yolları