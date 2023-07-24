Dışişleri Bakanlığından Kopenhag'daki alçak saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Kopenhag'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrar gerçekleştirilen saldırının en güçlü şekilde lanetlendiği belirtildi.
Paylaşımda, ''Kopenhag’da bugün (24 Temmuz) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz.
Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.'' ifadelerine yer verildi.