Dışişleri Bakanlığından Kopenhag'daki alçak saldırıya kınama

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Irak Büyükelçiliği binasının önünde Kur’an’ı Kerim ile Irak bayrağı yakılması sonrası bu kez Danimarka’da benzer bir eylem gerçekleştirildi. Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması sonucu Türkiye ve Irak'tan peş peşe sert tepki geldi