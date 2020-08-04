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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’a taziye mesajı: İki vatandaşımız yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasından patlama sonucunda iki Türkiye vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Beyrut Limanı’nda bugün meydana gelen patlamalarda çok sayıda Lübnanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği veya yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama sonucunda iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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