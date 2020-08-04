Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’a taziye mesajı: İki vatandaşımız yaralandı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

OYNAT 00:51 Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. BiP'te paylaş

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Beyrut Limanı’nda bugün meydana gelen patlamalarda çok sayıda Lübnanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği veya yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama sonucunda iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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