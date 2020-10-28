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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Utanç vesikası

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef alan saldırılarını sert bir dille lanetledi ve savaş suçları listesinde utanç vesikası olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı'nca, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği saldırıyla ilgili, "Bu son saldırı, Ermenistan'ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır" açıklaması yapıldı.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünkü saldırının ardından Ermenistan'ın Azerbaycan’ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlediği bildirildi. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70’den fazla yaralının olduğu kaydedilen açıklamada, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı ve metanet diliyoruz" denildi

'ERMENİSTAN'A GEREKLİ TEPKİYİ GÖSTERMENİN ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR'

"Ermenistan’ın çoluk çocuk demeden, genç yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel’in ediyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır. Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir."

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Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapı hasar gördü.

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