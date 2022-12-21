Dışişleri Bakanlığı'ndan Taliban'ın kız öğrencilere üniversite yasağına tepki: Üzüntü ve endişeyle karşıladık

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye gitmesinin yasaklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında söz konusu kararın üzüntü ve endişeyle karşılandığı ifade edildi.

"KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dışişleri, kız öğrencilerin üniversite diploması almasının önünü kapatan karara şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların biran evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."

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Afganistan’da Yükseköğretimde Kız Öğrencilere Getirilen Eğitim Yasağı Hk. https://t.co/ix4ux3qyvc pic.twitter.com/qyV9JgBY7y — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 21, 2022