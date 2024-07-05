Dışişleri Bakanlığından UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz

UEFA, Avusturya-Türkiye maçında attığı golden sonra 'bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2 maç men cezası futbol tarihinde unutulmayacak bir kara leke olarak yerini alacaktır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kararın futbolun üzerine siyasi bir baskı düşürdüğünü ifade etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da kararı kınayarak, "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir" diye konuştu.