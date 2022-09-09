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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni İskeçe Müftüsüne tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da hayatını kaybeden İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa için tebrik mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından yeni İskeçe Müftüsüne tebrik
İskeçe'nin yeni müftüsü Mustafa Trampa oldu (Soldan ikinci sırada)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Müftü Ahmet Mete'nin ölümünün ardından, İskeçe'de bugün, birlik ve beraberlik içinde yapılan seçimle yeni müftünün belirlendiği ifade edilerek, "Yoğun katılım sağlandığını gördüğümüz seçimleri kazanan yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyor, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz. Seçimin, azınlığın iradesini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için tüm baskılara rağmen yoğun gayret gösteren BTTA Danışma Kurulu'nun çabalarını da takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın BTTA'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla ve uluslararası insan hakları normlarıyla güvence altına alınan dini hak ve özgürlüklerine ve bu çerçevede BTTA'nın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, BTTA'nın hak ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

İskeçe'nin yeni müftüsü Mustafa Trampa oldu
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İskeçe'nin yeni müftüsü Mustafa Trampa oldu
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