Gündem Dışişleri Bakanlığından Yunanistana Sondaj tepkisi
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınayan açıklamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin sondaj çalışmalarına yönelik açıklamasına yazılı cevap verdi. Yunanistan'ın, bugünkü açıklamasıyla bölgedeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Sözcü Aksoy, "Yunan-Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Kararlılık vurgusu


Aksoy, Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrarı esas tehdit eden kesimin Yunan- Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumu olduğu ve Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurguladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yavuz' sondaj gemisinin yasa dışı sondaj faaliyetinde bulunacağı öne sürülerek, Yunan tarafının durumu kınadığı belirtilmişti.

'Yavuz' ve 'Barbaros' Doğu Akdeniz sularında
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'Yavuz' ve 'Barbaros' Doğu Akdeniz sularında
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında, Yavuz Sondaj Gemisinin ve Barbaros Fırkateyninin videosu paylaşıldı. Videonun açıklama kısmında, 'Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG BARBAROS Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemimiz ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateynimizin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğundan görüntüler' cümleleri yer aldı.


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