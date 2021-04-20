Dışişleri Bakanlığı'nın yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Büyükelçi Tanju Bilgiç atandı. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilgiç'in Bakanlık Sözcüsü olarak görevine bugün başladığı belirtildi.

Tanju Bilgiç'ten önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'du.

Bilgiç hangi görevlerde bulundu?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Bilgiç, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başladı.

Bakanlıkta birçok farklı kademede görev alan Bilgiç, 2014-2016 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcülüğü yapmıştı.

Bilgiç, 2016-2021 yıllarında ise Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştı. Bilgiç'in görev yaptığı diğer ülkeler arasında Bosna Hersek, Danimarka, Fransa ve Rusya yer alıyor.