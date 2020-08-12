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POLİTİKA

Dışişleri Batı Trakya'daki Türk azınlığına bağlı ilkokulları kapatan Yunanistan'a tepki gösterdi: Bu baskı politikasının bir parçasıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve Batı Trakya Türk azınlığına ait okulları yeniden açmaya davet etti. Aksoy, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan tarafından Batı Trakya bölgesinde azınlıkların faydalandığı okulun kapatılmasına dair yazılı açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan tarafından Batı Trakya bölgesinde azınlıkların faydalandığı okulun kapatılmasına dair yazılı açıklamada bulundu.

Yunanistan Lozan Barış Antlaşması ile bağdaşmayan bir karara daha imza attı ve Batı Trakya bölgesinde Türk azınlıklarına eğitim veren okulları kapattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ı azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve okulları yeniden açmaya davet etti.

  • Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatma politikası hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın, son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların faaliyetini ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle azınlığa danışmadan sistematik olarak "geçici durdurma" yoluyla kapattığını belirten Aksoy, bunun son örneğini azınlığın 8 ilkokulunun daha kapatılmasının teşkil ettiğini kaydetti.

Aksoy, bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk azınlık ilkokullarının sayısının 115'e indiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği (AB) de bir üye ülkede insan haklarının sistemli biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır. Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz."

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"Türkiye, Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerini sürdürecek"

Bu konuda, Batı Trakya Türk azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları desteklediklerini dile getiren Aksoy, konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getirdiklerinin altını çizdi.

Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşması'nın tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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