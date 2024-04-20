Dışişleri: Ermenistan'ın dört köyü Azerbaycan'a iadesi nihai barış yolunda önemli bir adım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Filistinlilerin hak ettiği egemenlik verilmezse krizler artarak devam edecektir. Baştan beri söylediğimiz gibi Filistin'de olanlar küresel fay hatlarını tetiklemekte. İslâm ülkeleri olarak baskıyı artırmamız lazım. Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı. Gazze konusunda tüm ülkeler seslerin yükseltmeli" ifadelerini kullandı.