|
Gündem

Dışişlerinde yeni dönem: İşte Hakan Fidan’ın masasındakiler

Hakan Fidan MİT Başkanı olarak dahil olduğu dış politika konularını artık ‘en üst düzey diplomat’ sıfatıyla yönetecek. Peki yaklaşan zirvelerden devam eden müzakere süreçlerine yeni bakanı hangi başlıklar bekliyor?

11:09 . 5/06/2023 Pazartesi
Diğer
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

1- Fidan, istihbarat başkanı olarak çeşitli toplantılarda görüştüğü dışişleri bakanlarıyla “mevkidaş” sıfatıyla ilk kez gelecek ay Vilnius’ta yapılacak NATO liderler toplantısında bir araya gelecek. Eylülün ikinci haftası Yeni Delhi’deki G20 toplantısı, peşinden New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 78’nci oturumu için hazırlık yapacak.


2- Batı başkentleri, Vilnius öncesi İsveç’e NATO vizesi çıkmasını bekliyor. Geçen yıldan beri terörle mücadele mevzuatını sıkılaştırmak için peş peşe 3 düzenleme yapan Stockholm, Türkiye ile Madrid’de varılan mutabakatın şartlarını yerine getirdiği görüşünde.


3- ABD, Kasım 2024’te başkanlık seçimlerine gidecek. Kongre üyeleri ve Beyaz Saray’ın dikkati seçimlere kaymadan uzun süredir yasama organından onay bekleyen F-16 satışının gerçekleşmesi hedefleniyor. Bazı Kongre üyeleri bunun için İsveç’e NATO onayını şart koşuyor.


4- Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşanan vize sorunu Türk vatandaşlarının seyahatlerini zorlaştırıyor. Avrupa başkentleri meseleyi “talep yoğunluğu”, “başvuran kişinin finansal yetersizliği” gibi teknik gerekçelerle izah ediyor, Türkiye’de ise bunun bir politika aracı olduğu düşünülüyor. Sorunu aşmak için Avrupa ülkeleri ile muhtemel temaslar izleniyor.


5- 25 Haziran’da erken seçime gidecek Yunanistan’da eski Başbakan Kiriakos Miçotakis’in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni hükümetin kurulması sonrası hem Atina hem Ankara’nın depremlerin ardından oluşan ılımlı havayı sürdürmesi bekleniyor.


6- Ermenistan, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’ndan beri hem Türkiye hem Azerbaycan ile ilişkilerini yeniden tanımlamanın yollarını arıyor. Nitekim Başbakan Nikol Paşinyan’ın Erdoğan’ın yemin törenine sürpriz katılımı bunun göstergesi. Halihazırda atılan bir dizi somut adımın gelişeceği beklentisi var.


7- Moskova ile yakın ilişkisi bulunan Ankara, Ukrayna işgalinin başından beri tarafsız ve dengeli bir siyaset izliyor. Rusya ile ilişkiler, Suriye ile diyalogdan nükleer santral yatırımına geniş bir yelpazede önemli. Yeni dönemde Rusya ile Batı arasında dengeli duruşun sürdürülmesi bekleniyor.


8- Mülteciler tartışması üzerinden gündemde olan Suriye ile dışişleri bakanları düzeyinde ilk görüşmeyi geçen haftalarda Çavuşoğlu yaptı. Savaşla geçen 12 yılın ardından Şam rejimi bölge ülkeleri ile normalleşirken, Fidan istihbarat şefi sıfatıyla katıldığı müzakereleri bakan olarak sürdürecek.


9- Geçen hafta etnik milliyetçi tansiyonun yükseldiği Kosova’ya NATO barış gücü misyonu kapsamında Türkiye ek asker gönderiyor. Erdoğan hem Kosova hem Sırbistan liderleri ile telefonda görüşerek krize çözüm için katkı vermeye hazır olduklarını iletti.


10- Türkiye özellikle son üç yıldır bölge ülkeleriyle normalleşme sürecinde. Körfez ülkeleri ile ilişkiler onarılırken, İsrail’le de gergin dönem geride bırakıldı. Mısır’la normalleşmede sona gelindi. Dış politikada “minimum sorun” yaklaşımının sürmesi bekleniyor.



#HakanFidan
#MİT
#Dışişleri Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 MEB LGS tercih dönemi