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ANKARA

Dışişleri'nden ABD Senatosuna sert tepki: Yasa taslağında Türkiye'ye karşı hasmane unsurlar var

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nda kabul edilen '2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası' taslağında Türkiye'ye karşı yine hasmane unsurların yer aldığını belirterek, "Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağına ilişkin açıklama yaptı.

"Yasa taslağında hasmane unsurlar yer almaktadır"

Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir. Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre'nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir" denildi.

"Türkiye gerekli tedbirleri alacak"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

  • "Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.

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