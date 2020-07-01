Dışişlerinden AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı

Teknoloji

Citroen merakla beklenen elektrikli arabaları e-C4 ve C4'ü tanıttı

Dünyada benzinli araçlar yerini elektrikli otomobillere bırakırken bu akıma Citroen de ayak uydurdu. Citroen her keseye uygun altı farklı segmentten elektrikli otomobil tanıtırken bunlar arasında en çok ilgi gören e-C4 ve C4 oldu. C4'ün en çok ilgi gören yanı ise arabanın elektrikli oluşunun yanı sıra benzin ve dizel alternatifleri de arabada mevcut.