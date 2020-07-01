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POLİTİKA

AB'de koronavirüs seyahat kısıtlaması olmayan ülkeler

Dışişlerinden AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı

Avrupa Birliği, dün açıkladığı kararla Schengen bölgesi haricindeki ülkelere seyahat yasağını kaldırmış ancak yayınladığı listede Türkiye yer almamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB'nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için aldığı tavsiye kararında yer verilen listede Türkiye'nin bulunmamasından hayal kırıklığı duyulduğunu, bu durumun düzeltilmesini beklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, seyahat kısıtlamalarına ilişkin AB tavsiye kararında Türkiye'nin yer almaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "AB zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz" dedi.

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Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısının ortada olduğun belirten Aksoy, şunları kaydetti:

  • "Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi. Türkiye salgın süresince uluslararası toplumla da örnek bir dayanışma sergilemiştir. Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve işbirliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."
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