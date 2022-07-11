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POLİTİKA

Dışişleri'nden AİHM'ye Osman Kavala tepkisi: Sistemin sorgulanmasına sebep olmuştur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM’in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, ''Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM’e ve AK Bakanlar Komitesi’ne bildirilmişti. Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur'' dedi.

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Haber Merkezi İHA
Dışişlerinden AİHMye Osman Kavala tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala kararının icrasına ilişkin yeni kararı hakkında “AİHM beklentilerimizi boşa çıkarmış, Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur” dedi.

'Beklentilerimizi boşa çıkardı'

Kararın icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM’e havale edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı görüşlerinin 2 Şubat 2022’de yapılan açıklamayla kamuoyuna paylaşıldığını hatırlatan Sözcü Bilgiç, süreç boyunca AK ile iletişimin devam ettiğini hatırlattı.

  • Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
  • “Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM’e ve AK Bakanlar Komitesi’ne bildirilmişti. Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur. Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi’nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz.”

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