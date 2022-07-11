Dışişleri'nden AİHM'ye Osman Kavala tepkisi: Sistemin sorgulanmasına sebep olmuştur Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AİHM’in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, ''Adalet Bakanlığımız tarafından, adı geçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adı geçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM’e ve AK Bakanlar Komitesi’ne bildirilmişti. Ancak ne yazık ki, AİHM konuyla ilgili olarak bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur'' dedi.

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