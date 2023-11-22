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Dışişlerinden Gazze açıklaması: Olumlu bir gelişme olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanlığından, İşgalci İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması ve 4 günlük geçici ateşkesin kabul edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" denildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:08 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:10 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

İşgalci İsrail'in katliamlarının 47'nci gününde geçici ateşkese varıldı. Tel Aviv, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada bu bilgi doğrulandı. Katar ise duraklamanın başlangıcının 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından mutabakat açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "
İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz."
denildi.
Açıklamada, "Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.
Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor,
Katar’ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
19 dakika önce
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