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Dışişleri'nden İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

16:43 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:21 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:


"İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.


İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.


İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.


İsrail'in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir."





#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Kudüs
41 dakika önce
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