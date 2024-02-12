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Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı "İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

13:29 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:34 - 12/02/2024 Pazartesi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Refah kentine saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.


Bakanlık
"İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz."
açıklamasında bulundu.

Açıklamada
"BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz"
denildi.


Ne olmuştu?


Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.


Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.


Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.




#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Gazze
9 dakika önce
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