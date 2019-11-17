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POLİTİKA

Dışişleri'nden KKTC bayrağının yakılmasına tepki: Kıbrıs Rum tarafını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasına tepki göstererek, "KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz. Uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan’ı, BM Genel Sekreteri’nin son raporunda da işaret edilen, Ada’daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına ilişkin, "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." dedi.

AÇIKLAMADA BM'YE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz."

"Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendigine de işaret etmektedir."

"Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz."

  • "Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan’ı, BM Genel Sekreteri’nin son raporunda da işaret edilen, Ada’daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz."

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