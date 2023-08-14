Dışişleri'nden 'Laçın Yolu' açıklaması: Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımalı

Türkiye, Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip etmekte ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anlamaktadır. Ne yazık ki, Azerbaycan’ın uzun zamandır yüksek sesle dile getirdiği bu endişeler dikkate alınmamış ve bunun sonucunda Azerbaycan egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü önlemleri almıştır.